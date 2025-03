VIDEO/ Il deputato Borrelli agli studenti: basta osannare farabutti e baby killer, ricordare le vittime

Bisogna ricordare innanzitutto le vittime. Noi siamo più propensi a osannare e ricordare, parlo come società ovviamente, i carnefici, i camorristi, i farabutti e i baby killer, piuttosto che le vittime egli eroi. Non basta soltanto chiedere giustizia, bisogna partire da se’ stessi, rispettando le regole. Bisogna colpire in alcuni casi anche le famiglie. Perché alcuni di queste mani non sono state armate soltanto da questi ragazzini, ma anche dai loro familiari che gli hanno insegnato a vivere nella sopraffazione e nella delinquenza”. E’ il messaggio che Francesco Emilio Borrelli ha portato questa mattina agli studenti dell’ Ite Amabile di Avellino, che nel giorno dedicato alla Memoria delle vittime della criminalità organizzata ha deciso di invitare per un confronto con i ragazzi il parlamentare più social e più impegnato in un’azione politica, quella vera come ha ricordato l’avvocato Almerigo Pantalone, proprio sui social network. Perche’ l’obiettivo e’ semplice: “in alcuni casi dovranno essere i ragazzi ad insegnare come vivere ai propri genitori. Mi capita alcune volte di incontrare delle persone adulte che mi fermano e mi dicono: mio figlio ha visto un video su Tik Tok mi obbliga a mettere la cintura o il casco. E’ mai possibile che siamo ancora a questo? Spesso mi si dice: ma che c’entra il casco o la cintura con la criminalità? Certo, non hanno nessuna correlazione diretta, ma un territorio profondamente incivile, irrispettoso delle regole e’ sicuramente un terreno fertile per poi creare prima di illegalità diffusa e poi la criminalità”. Quando gli viene chiesto se anche l’Irpinia, alla luce anche degli ultimi eventi sia a rischio criminalita’, Borrelli non ha dubbi: “non esistono zone franche. Certo ci sono realtà in cui casomai la criminalità si è evoluta meno o è meno pressante. Ma è un problema di tutti, anche perché se non arrivano con l’illegalità o con le azioni con le pistole arrivano i colletti bianchi della camorra e mi riferisco soprattutto al Nord e del resto d’Europa e del resto del mondo dov’è la Camorra sta investendo in massa”.