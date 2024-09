VIDEO/ Il Concerto all’Alba a Palazzo Pignatelli si chiude sulle note di “O Sole Mio”

LAURO- Si è chiuso sulle note di “O Sole Mio” un pezzo intramontabile scelto invece per l’arrivo dell’alba, in uno scenario come quello di Palazzo Pignatelli e la sua arena e il palco naturale con uno sfondo in cui si staglia l’Abbazia di Sant’Angelo. La voce di Rita Ciccarelli, che ha chiamato sul palco anche Fania Lauro per l’ultimo pezzo prima della fine del concerto, ha accompagnato insieme al coro FlowinGospel l’evento. Alle cinque e mezza appuntamento per tutti i presenti, moltissimi anche da fuori provincia. Nel repertorio ci sono le canzoni classiche Gospel, a partire dall’Alleluja ma anche Imagine. Un mix tra fede e vari generi musicali molto apprezzato dal pubblico. Il “Concerto all’alba” rientra tra gli eventi del cartellone estivo del Comune di Lauro, organizzato con “Il Mondo che Vorrei” e anche quest’anno ha regalato un momento di grande e suggestivo spettacolo ai partecipanti.