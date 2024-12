VIDEO/ Assenti gli assessori tecnici, presenti i politici: Nargi chiude la Fase 1

Con una dettagliata conferenza stampa, la sindaca del capoluogo Laura Nargi ha concluso la cosiddetta “Fase 1” di Palazzo di Città, quella caratterizzata da un esecutivo tecnico, composto da professionisti di alto profilo e indipendenti dai partiti, e ha aperto la strada alla Giunta politica. All’incontro con la stampa, durante il quale è stato fatto il bilancio di questa prima fase, non erano presenti i cinque professionisti tecnici ancora in Giunta. “Il tecnico non è politico e non è nel suo stile mettersi in mostra”, ha motivato la sindaca.

Presenti però, oltre ai giornalisti, i capigruppo delle compagini “Davvero” e “W la Libertà”, Mario Spiniello e Monica Spiezia, entrambi pronti a entrare nel nuovo esecutivo. La nuova fase sarà inaugurata il 27 dicembre, in occasione del Consiglio Comunale, data annunciata dalla stessa Nargi. La Giunta politica sarà dunque presentata in aula consiliare e successivamente in conferenza stampa.

La sindaca non ha fornito anticipazioni sui nomi, se non che “ci sarà un assessore delegato alla Cultura”. Proprio su quest’ultimo settore, ha sottolineato Nargi, sono stati ottenuti risultati significativi in pochi mesi: il cartellone estivo con l’innovativa introduzione dei droni luminosi, la stagione teatrale al “Carlo Gesualdo”, gli eventi per le festività natalizie e, soprattutto, la nomina a Direttore generale della Fondazione Città di Avellino del professor Angelo Maietta.

Nel bilancio tracciato dalla sindaca, sono stati evidenziati anche i risultati raggiunti sul fronte della ripartenza della macchina amministrativa dopo il breve periodo di commissariamento, l’approvazione del Piano di Riequilibrio che permetterà al Comune di programmare il futuro, la creazione della Stazione Unica Appaltante, che garantirà maggiore trasparenza nei servizi e negli appalti, l’apertura del Tunnel, il contenzioso vinto riguardo il Victor Hugo e il nuovo piano traffico.