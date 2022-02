Ieri ad Avellino, a Piazza Libertà, si è tenuto un presidio per la pace e per manifestare contro l’escalation militare in Ucraina.

Noi di IrpiniaNews abbiamo raccolto alcune testimonianze della comunità ucraina presente in provincia di Avellino insieme alle parole di Don Vitaliano Della Sala, parroco di Mercogliano, e di Luigi Simeone, segretario generale della UIL Avellino.