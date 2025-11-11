VIDEO/ Gubitosa ad Ariano al fianco di Fico: “Non avendo temi, la Destra attacca Roberto sul personale”

“Non avendo temi, la destra attacca Roberto Fico sul personale. Sono in difficoltà e allo sbando più totale.”

Così il Vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle, Michele Gubitosa, che nel pomeriggio di oggi ha accolto ad Ariano Irpino il candidato governatore della Campania per il fronte progressista, Roberto Fico. Al loro fianco anche il sindaco della Città del Tricolle, Enrico Franza, e i candidati Luca Orsogna, Laura Cervinaro, Guerino Gazzella, Vincenzo Ciampi, Anna Ansalone e Antonio Gengaro. A moderare il convegno Maura Sarno, già assessora del Comune di Avellino.

“È un onore essere qui insieme al candidato presidente Roberto Fico, al sindaco Enrico Franza e ai nostri candidati – ha dichiarato Gubitosa –. La destra inizia a dire che sta recuperando? Vi voglio dire che a me non servono i sondaggi per sapere che Roberto è avanti, e non mi serve nemmeno camminare tra la gente per sentire il loro affetto. La certezza matematica che stiamo vincendo, e che fra qualche giorno Roberto sarà presidente della Giunta Regionale, me la danno gli attacchi personali che subisce ogni giorno. Non avendo temi su cui controbattere, la destra lo attacca sul piano personale. Sono in difficoltà, allo sbando più totale. Non gli è bastato non trovare un candidato presidente fino all’ultimo — scelto quasi per strada, perché nessuno voleva confrontarsi con Roberto — ma oggi, invece di rispondere nel merito delle nostre proposte, preferiscono scendere sul personale.”