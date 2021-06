VIDEO / Gubitosa a Sky: “Nuovo sistema di sostegno alle imprese, avanti con i ristori”

L’onorevole Michele Gubitosa, ospite della trasmissione SkyTg Economia, rivendica il superamento dei Codici Ateco per i ristori alle aziende ottenuto dal M5S: “Ho fatto una dichiarazione di voto finale in cui ho chiesto al Governo di valutare un nuovo sistema di sostegno alle imprese che non guardi solo al calo di fatturato. Andiamo a vedere gli utili delle aziende e lavoriamo per dare una mano concreta anche in questa fase di ripartenza”.

Il parlamentare irpino si è fatto promotore di questo nuovo metodo per ristorare migliaia di imprenditori che hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo per resistere in questo anno durissimo di pandemia. Nel prossimo decreto Sostegni bis da 40 miliardi arriveranno nuovi ristori per imprese, partite Iva, autonomi e per le filiere economiche in difficoltà.