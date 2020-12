VIDEO/ Gubitosa a Sky detta la linea su Conte e Mes

Il deputato irpino del MoVimento 5 Stelle, Michele Gubitosa, anticipa la presumibile linea che la prima forza di maggioranza prenderà nella giornata campale di mercoledì, quando il Governo Conte II correrà il rischio di non avere i numeri al Senato sulla discussa riforma del Mes.

“Noi siamo per non accedere al Mes e dare pieno mandato al presidente Conte per avviare un percorso in Europa. Non mi aspetto sorprese, non stiamo discutendo di entrare nel Mes” – ha dichiarato Gubitosa a Sky tg Economia.

Come hanno riportato varie agenzie di stampa, Gubitosa in questi giorni è stato tra i più attivi per far rientrare la fronda dei cosiddetti dissidenti grillini, pronti secondo alcuni quotidiani a far cadere il Governo in nome della linea anti-europea. Gubitosa ha espresso la sua contrarietà all’accesso al Fondo Salvastati e al prestito del Mes sanitario richiesto a gran voce da Pd e Italia Viva, distinguendo però questa possibilità dal voto di mercoledì che darebbe il via solo alla riforma del meccanismo avallata dagli altri Paesi Europei.

“Conte non rischia, siamo concentrati sui 209 miliardi del Recovery Fund, bisogna spenderli subito e spenderli bene” – ha sentenziato il parlamentare irpino.