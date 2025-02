VIDEO/ Giù il “De Luca”: 21,5 milioni per il nuovo campus scolastico

Sotto la supervisione del Presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, e del consigliere provinciale Francesco Mazzariello, delegato all’Edilizia scolastica del capoluogo, sono iniziati questa mattina gli interventi di demolizione del complesso scolastico di via Tuoro Cappuccini, già sede dell’istituto “De Luca”. Il progetto prevede un investimento di 21,5 milioni di euro, provenienti dal Pnrr, per la costruzione del nuovo plesso, che, secondo le previsioni, dovrebbe accogliere gli studenti a partire dall’anno scolastico 2026/27.

“Faremo il possibile per rispettare questo cronoprogramma”, afferma il presidente Buonopane, che ha avviato un programma di riammodernamento complessivo dell’edilizia scolastica di competenza della Provincia. “Quello di oggi è senza dubbio l’intervento più importante che abbiamo programmato”, spiega Buonopane. “Qui sorgerà un campus scolastico moderno, con ampi spazi verdi e a impatto zero. Stiamo lavorando su tutto il territorio provinciale: alla scuola Imbriani è già iniziata la ricostruzione, al Mancini invece sono previsti 13 milioni di euro per il restyling dello storico edificio. In totale sono 85 milioni di euro gli investimenti destinati a questo grande piano di riammodernamento del patrimonio scolastico che la Provincia di Avellino sta portando avanti”.

Il tema principale, come sottolinea il consigliere Mazzariello, è senza dubbio la sicurezza, ma è anche fondamentale offrire agli studenti edifici moderni con spazi adeguati, inclusi quelli per le attività sportive.