VIDEO/ Galleria Monte Pergola, nessuna luce in fondo al tunnel

Galleria Monte Pergola, nessuna luce in fondo al tunnel. I lavori, iniziati due anni fa, restano fermi al palo con conseguenti problemi per la viabilità sull’importante arteria che collega le città di Avellino e Salerno. Stamane tavolo in Prefettura per discutere del blocco del cantiere. Presenti i sindaci di Solofra, Montoro e Serino, oltre ai tecnici di Anas, i lavoratori di Italiana Costruzioni Infrastrutture spa e i sindacati Filca Cisl, Feneal Uil e Fillea Cgil.

Nel servizio l’intervista al sindaco di Montoro.