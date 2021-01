VIDEO/Gabriel, dai maciapiedi alla Caritas sognando di poter riabbracciare sua madre

Dopo aver dormito sui marciapiedi e sotto i portici di Avellino finalmente il giovane 23 enne rumeno Gabriel ha trovato conforto grazie alla Caritas.

Oggi gli abbiamo consegnato tanti indumenti che sono stati mandati da moltissime persone che hanno seguito la diretta su Irpinianews,quando lo abbiamo trovato a dormire in strada.

Con la speranza di alleviare i suoi problemi.

Dopo il tampone , risultato negativo, Gabriel ora si trova alla Caritas, che come sempre aiuta centinaia di persone bisognose. Ieri lo abbiamo accompagnato in questura e poi al Comune per i documenti e i permessi.

Il ragazzo vuol tornare in Romania a Bucarest per riabbracciare la mamma che non vede e non sente da due anni.

Sicuramente ci sono dei lati da chiarire in questa vicenda, l’importante è aiutarlo, ed aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno, perchè l’indifferenza uccide!

Servizio di Enzo Costanza