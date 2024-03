VIDEO/ Furti, il sindaco di Montemiletto: “Impegno a intensificare sforzi e controlli”

Più uomini delle forze dell’ordine sul territorio con l’impiego anche di nuclei speciali oltre al rafforzamento dei controlli di vicinato. Queste le misure adottate in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dal Prefetto di Avellino Paola Spena per fronteggiare l’escalation di furti a Montemiletto.

Proprio il borgo della Leonessa è stato interessato da uno specifico focus a Palazzo di Governo alla presenza del sindaco Massimiliano Minichiello che ha esposto a Prefetto e forze dell’ordine quanto delicato sia il periodo che sta vivendo la sua comunità dal punto di vista del reati predatori.

“Montemiletto sta vivendo una fase di preoccupazione e di tensione – sottolinea la fascia tricolore -. Tuttavia ringrazio il Prefetto per l’attenzione posta alla mia comunità e le forze dell’ordine che non stanno facendo mancare la loro presenza sul territorio per fronteggiare questa spiacevole piaga. I controlli – continua Minichiello – saranno ulteriormente intensificati nei prossimi giorni per dare risposte alla cittadinanza che esorto sempre a denunciare qualsiasi furto o tentativo di furto”.