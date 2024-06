VIDEO/ Fruncillo: “Nargi attenta agli opportunisti. L’appello di Rotondi? Non discutiamo su altri partiti”

“Una riflessione la faccio, perché noi siamo quelli che diciamo quello che pensiamo, da donna a donna a Laura Nargi: attenzione a sederti con chi non ti stima, arrivando a disistimarti pubblicamente. Questo e’ un consiglio che mi sento di dare, perché essere donne in politica non è una cosa semplice. Bisogna fare attenzione. Io per tratto caratteriale sono abituata a distinguere tra chi per opportunismo decide di stare con me e chi invece ne fa una scelta convinta”. E’ cosi che Ines Fruncillo ha aperto il suo incontro con la stampa presso la sede provinciale di Fdi per ragionare sui risultati delle Europee e il ballottaggio. Insieme alla presidente provinciale c’è anche il candidato sindaco di Fdi Modestino Iandoli, che ha ringraziato la città e i suoi candidati e ha voluto ribadire come Fdi abbia scelto la politica. In apertura ha precisato la Fruncillo: “Fratelli d’Italia ha dichiarato fin dall’inizio di fare un percorso autenticamente legato alla volontà di rappresentare un’area politica chiara. Questa è una neonata formazione in città e in provincia, dove ha raggiunto dei risultati importanti. Sono contentissima e ringrazio questo territorio per aver raccontato di credere alla proposta di Fratelli d’Italia. Abbiamo dichiarato sin dall’inizio che avremmo supportato il candidato che si fosse dichiarato di centrodestra, oggi alla luce delle ultime dichiarazioni non mi pare si percepiscono inclinazioni in questa direzione, ma è evidente che io consegno questa riflessione a chi tra 72 ore sarà il sindaco di Avellino. Gli elettori di Fratelli d’Italia hanno un’aspettativa e sono tanti, per cui hanno creduto in un progetto neonato 1200 persone, più quelle che hanno creduto sul candidato sindaco, uno specchiato professionista, figlio di questa città. Oltre 5200 sono le preferenze attribuite alle Europee a Fratelli d’Italia solo nel capoluogo, accrescendo di due punti e mezzo il dato delle politiche, questo è un aspetto rilevantissimo”.

Al futuro sindaco di questa città consegno la richiesta di avere una postura istituzionale adeguata, di essere capace di interpretare le esigenze e le sensibilità di tutti, partendo dal presupposto che le istituzioni sono un esempio per la città e per chi le vive e soprattutto per le future generazioni. Ho sempre detto che da mamma di un bimbo di quattro anni, ho fatto questa campagna elettorale per le Europee per raccontare qualcosa alle future generazioni”. Ha assicurato che “saremo vigili e collaborativi, nella misura in cui sulle attività per il benessere e la crescita della comunità. Non siamo disponibili a rincorrere attività che riguardano la vanità dei singoli, con coerenza andiamo avanti, perché abbiamo un brillante futuro davanti a noi e siamo sicuri che questa città recepisce la credibilità e la coerenza che questo progetto interpreta”. Nel centrodestra c’e’ invece chi ha fatto appello al voto per la Nargi, come il deputato Gianfranco Rotondi: “Non entro nelle dinamiche delle Democrazia Cristiana di Rotondi- spiega Fruncillo- e’ un altro partito e se ritiene fare questa dichiarazione di voto la facesse. Noi siamo Fratelli d’Italia. Questa leadership è questa classe dirigente e’ stata apprezzatissima , il mio risultato alle Europee mi impegna e da onore al territorio, sono la seconda più votata in Campania, la quarta in Italia e penso che questo risultato sia un onore per il territorio”.