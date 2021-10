VIDEO-FOTO/ Scuola e asilo a 500 metri dal maxi-rogo di Arcella: l’incendio è di natura dolosa

Renato Spiniello – 12 camion incendiati in un deposito di Arcella: è di probabile natura dolosa il rogo di questa notte alla BacoTrans, nel territorio di Montefredane. Il sindaco Ciro Aquino ha disposto la chiusura delle scuole invitando la popolazione a restare in casa. Sul posto i Vigili del Fuoco che stanno completando le operazioni di spegnimento, come ci spiega nell’intervista il caporeparto Pellegrino Iandolo.

Anche l’Arpac è prontamente intervenuta per valutare gli effetti ambientali: il materiale combusto risulta composto principalmente da rotoli per cartiere, cofanetti in ferro, componenti dei veicoli, plastiche, pneumatici, olii e gasolio.