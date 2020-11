VIDEO-FOTO/ Riapertura scuola: genitori, alunni e docenti in coda per il tampone

Coronavirus, continua lo screening a Campo Genova. Non solo i test antigenici a carico dell’amministrazione comunale in collaborazione con l’Ordine dei Medici, anche l’Asl, come disposto da Palazzo Santa Lucia, sta effettuando, su base volontaria, verifiche su docenti, genitori, alunni e altro personale scolastico in vista della riapertura in presenza dei servizi per l’infanzia e delle prime classi della scuola primaria, prevista per il 24 novembre.

Sei le postazioni attivate in Irpinia: oltre ad Avellino, tamponi antigenici in modalità drive-in anche ad Ariano, Avella, Moschiano, Cervinara e Montella.

Dopo le polemiche non sarà più necessario prenotarsi tramite il numero verde, ma basterà recarsi nelle postazioni secondo gli orari previsti.