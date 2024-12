VIDEO-FOTO/ Pino Irpino e studenti, Picone: educazione alla legalità e’ prevenzione

“La prevenzione non è soltanto girare con la macchina il poliziotto nelle strade di giorno e di notte, ma soprattutto educazione alla legalità”. E’ il concetto di “prevenzione estesa” che il questore di Avellino Pasquale Picone ha voluto ribadire nella mattinata odierna, partecipando alla consegna di una decorazione della Polizia di Stato, una addobbo natalizio con lo stemma della Polizia, che abbellira’ l’albero del Pino Irpino installato nel giardino del Convitto. Un messaggio ai giovani studenti, perché come ha ricordato Picone il miglioramento della società sta tutto nelle loro mani e una vicinanza ribadita a chi è in campo per la solidarietà, ovvero i giovani del “Pino Irpino”. Alla manifestazione insieme al dirigente dell’ufficio Scolastico Provinciale Fiorella Pagliuca, che ha evidenziato come quella organizzata oggi al Convitto sia una vera e propria “lezione di cittadinanza” , anche il presidente dell’Associazione “Irpinia ti voglio bene” Sirio Di Capua. A fare gli onori di casa il dirigente scolastico Attilio Lieto.

“Vogliamo bene alla nostra Irpinia- ha spiegato il Questore- il Pino Irpino è questo. E’ una bellissima associazione che nasce in maniera assolutamente spontanea senza alcuna finalità politica né di lucro ne’ altro, in termini di solidarietà attiva. Naturalmente la Polizia di Stato e’ vicina sempre a chi fa solidarietà”. “E’ la prosecuzione di un progetto perché i progetti non nascono come una singola iniziativa e non si esauriscono con una singola iniziativa. Ovviamente bisogna portare avanti un discorso nel tempo. E bisogna far sì che il soprattutto i giovani capiscano che il loro impegno è un impegno che si concretizza in azioni che poi hanno riflessi, che tendono a migliorare la nostra società. Se si capisce questo naturalmente si incide anche su quello che è un’attività di prevenzione estesa”