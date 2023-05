VIDEO-FOTO/ L’ultimo saluto alla 15enne di Montefalcione: “Vola in alto principessa”

“Vola in alto principessa”: lacrime, un silenzio surreale, dolore e palloncini bianchi per l’ultimo saluto alla 15enne di Montefalcione vittima di un fatale incidente domestico. La giovanissima ha perso la vita folgorata da una scarica determinata dal contatto con l’acqua dello smart-phone in carica.

Una giornata, quella odierna, di profondo cordoglio per la comunità di Montefalcione. Il sindaco Angelo Antonio D’Agostino ha proclamato il lutto cittadino. La famiglia della giovane, insieme agli amici, ai docenti e all’intera comunità, si è riunita nel Santuario di Sant’Antonio per l’ultimo saluto. All’arrivo del feretro un lungo applauso ha accompagnato la bara bianca durante l’ingresso in chiesa. “Una morte assurda, la fede sia sostegno per i genitori. Non è retorica dirvi che vi saremo accanto” ha detto il parroco don Paolo Luciano.

