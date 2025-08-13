VIDEO-FOTO/ Lo scempio nel parcheggio di via Vallone dei Lupi tra rifiuti speciali e roghi

In pieno centro cittadino, in un’area più interna del parcheggio a servizio del centro commerciale di via Vallone dei Lupi – dove insistono un supermercato, diversi negozi e una palestra – si registra uno scempio ambientale che preoccupa per igiene e decoro. Una zona più defilata che appare priva di controllo proprio a ridosso del cantiere del campus scolastico dell’“Imbriani”.

Il quadro è desolante. Tra i rifiuti abbandonati si contano rottami di auto, elettrodomestici, copertoni, bicchieri, centinaia e centinaia di bottiglie di vetro e lattine, plastica di ogni tipo e altro materiale facilmente infiammabile. Proprio l’accumulo incontrollato ha favorito nei giorni scorsi l’innesco di un incendio, ancora fumante secondo le immagini scattate questa mattina. Di notte, l’area diventa luogo di bivacco e appartamenti, come testimoniano i solchi lasciati dagli pneumatici tra le sterpaglie.

La situazione richiede un intervento urgente di bonifica e, subito dopo, un presidio stabile con l’installazione di un impianto di videosorveglianza anche nell’area interna e illuminazione adeguata. Considerata la vicinanza con un cantiere scolastico e la presenza di attività commerciali, la messa in sicurezza dell’area non è più rinviabile.