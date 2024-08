VIDEO-FOTO/ La giornata del Ministro a Pietrastornina, al fianco dei caschi rossi

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino in partnership col Circolo Socio Culturale Petra Strumilia e in collaborazione col personale dell’Associazione Nazionale del Corpo sezione di Avellino, durante la giornata di ieri 23 agosto, è stato impegnato a Pietrastornina per promuovere i principi della cultura della prevenzione, della solidarietà e della sicurezza.

La giornata ha avuto inizio con la raccolta straordinaria di sangue “ Estate di solidarietà “ con l’associazione Donatori Nati, a cui ha partecipato un donatore d’eccezione, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. A donare, oltre al personale dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato, vi erano tanti cittadini di Pietrastornina e dintorni. A seguire, il Personale dell’Associazione dei Vigili del Fuoco ha presentato Pompieropoli, il percorso ludico formativo che ha visto impegnati circa un centinaio di bambini. Il Ministro Piantedosi si è soffermato a interagire coi piccoli Pompieri per un giorno, prima di inaugurare la mostra storica “ Pompieri di Avellino”, che ricostruisce la storia del 9° Corpo Civici Pompieri fino ad arrivare ai giorni nostri. La mostra, che vede un’apposita sezione dedicata al sisma del 1980, espone cimeli e documenti rari che hanno attratto l’attenzione del Ministro e delle tante persone che l’hanno visitata. La giornata si è conclusa con il concerto della Banda Musicale Nazionale dei Vigili del Fuoco, svolto sul sagrato della Chiesa Madre nel piazzale S. Iermano del paese. Indiscusso il successo di partecipanti che hanno potuto godere di uno spettacolo unico.

Gli eventi della giornata, oltre alla partecipazione “ dei padroni di casa”, il Ministro Piantedosi unitamente a quella del locale Comandante dei Vigili del Fuoco Ing Mario Bellizzi, ha visto la partecipazione del Direttore Regionale della Campania Emanuele Franculli, dei Dirigenti Superiore Luigi Diaferio e Paolo Mariantoni, del prossimo, del neo Comandante Diego Cerrone del Dirigente di Supporto del Comando di Napoli Ing. Luca Ponticelli.

Al termine della manifestazione vi è stato uno scambio di opere in ceramica di artisti del territorio tra il Ministro Piantedosi e il Comandante Bellizzi. La mostra storica sarà aperta al pubblico durante la mattina ed il pomeriggio fino a lunedì 26 agosto.