VIDEO-FOTO/ Festa della Repubblica e nomina dei “Cavalieri al Merito”: doppia cerimonia ad Avellino

Renato Spiniello – 75° Festa della Repubblica all’insegna della Ripresa e della Resilienza ad Avellino. Questo il messaggio del Prefetto Paola Spena che dopo la consueta parata a via Matteotti, ha presenziato insieme alle altre autorità civili, religiose e militari, nel Chiostro di Palazzo di Governo, alla cerimonia di consegna delle onorificenze di Cavaliere dell’ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

Tra gli insigniti figurano 4 operatori del settore sanitario che si sono distinti per il loro impegno nel contrasto al contagio da Covid-19, Cav. Ombretta CANDELA, Cav. Dott. Sergio GIOIA, Cav. Dott. Carmine SANSEVERINO, Cav. Dott.ssa Gaetanina SESA. Tra i medici figura anche il Cav. Dott.ssa Emilia RAGNO, per i suoi contributi scientifici.

A due irpini è stato riconosciuto il titolo onorifico di Ufficiale: Orlando Esposito, Operatore dell’Aeronautica Militare Italiana, e Michele MOSCHELLA, gioielliere di antica tradizione, attualmente in quiescenza.

Gli altri Cavalieri che hanno ricevuto l’OMRI sono: Cav. Antonio CICATIELLO (Caporal Maggiore Capo Scelto dell’Esercito Italiano), Cav. Domenico COVINO (Maresciallo Maggiore dell’Esercito), Cav. Luigi DEL PONTE (Capo squadra Esperto in servizio presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco), Cav. Isidoro Antonio DI FLUMERI (Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri), Cav. Lucrezia FESTA (insegnante in quiescenza), Cav. Giuseppe GALLO (dipendente della Banca Nazionale del Lavoro in quiescenza), Cav. Pellegrino IANDOLO (Capo Reparto in servizio presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco), Cav. Massimo LANDI (addetto alla centrale operativa del Comando Provinciale Vigili del Fuoco), Cav. Ruggiero ORIA (lavoratore indefesso), Cav. Dott. Mario VANNI (Sindaco di Altavilla Irpina).



Per le Medaglie d’Onore alla memoria hanno ritirato i familiari di Pasquale CIPRIANO, nato a Trevico, internato nello STALAG VIII B in Germania dal settembre 1943 al settembre 1945; Giuseppe COLETTA, nato a Roccabascerana internato in Germania nel campo n. XIII dal settembre 1943 all’agosto 1945; Vincenzo CRISCI, nato ad Arpaia internato a Erfut in Germania dove rimase prigioniero fino all’aprile del 1945; Pietro IZZO, nato a Roccabascerana, internato nel campo di lavoro tedesco n. III dove morì nel settembre 1944, sepolto in una fossa comune nello Stalag IIID di Berlino; Nunzio PIANTADOSI, nato a Roccabascerana, internato in Germania nello stalag n.XVII G rientrando in Italia nel luglio 1945; Cosimo PRINCIPE, nato a Roccabascerana, internato in Germania nel campo n. IX A dal settembre 1943 al giugno 1945; Emilio SCAFURO, nato a Pago del Vallo di Lauro, internato in un campo di lavoro in Germania fino al maggio 1945; Luigi ZOLLO, nato a Roccabascerana, fatto prigioniero a Creta nel settembre 1943 e sopravvissuto al naufragio della nave Sinfra fu recuperato dalle truppe tedesche ed internato nello stalag XII A fino al settembre 1945; Pierino LIZZA, nato a Roccabascerana, catturato dalle truppe tedesche a Creta nel settembre 1943 e imbarcato sulla nave Sinfra per essere internato in Germania, morì a seguito dell’affondamento della nave da parte di un attacco aere degli inglesi; Enrico REPPUCCI, nato a Chiusano San Domenico, internato in un campo di lavoro in Germania dal settembre 1943 al settembre 1945.