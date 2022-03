VIDEO-FOTO/ Dal PalaDelMauro alla provincia: il grande sforzo dell’Irpinia per l’accoglienza

Giornata dedicata all’accoglienza dei profughi ucraini oggi in Irpinia. Prima la visita al Punto Unico d’Accoglienza, sito al Paladelmauro, da parte del Prefetto Paola Spena, del Questore Maurizio Terrazzi e della manager dell’Asl Maria Morgante.

Centro che si sta dimostrando un efficace punto di riferimento per il disbrigo delle pratiche amministrative e sanitarie dei cittadini in fuga dalla guerra. Da oggi aperti anche i due hub di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi, dove sono presenti anche i commissariati di Polizia per l’identificazione dei profughi.

A seguire è stato sottoscritto con i sindaci dei comuni di Andretta, Aquilonia, Atripalda, Bisaccia, Lapio, Monteverde, Sant’Andrea di Conza, Sant’Angelo dei Lombardi, Savignano, Senerchia e Villamaina un accordo di collaborazione interistituzionale per lo svolgimento delle attività di accoglienza straordinaria e temporanea dei rifugiati.

“Nel complesso sono arrivati circa 934 ucraini. Di questi, oltre la metà sono minori e la maggior parte sono accompagnati” – fa sapere il Prefetto. 184 saranno accolti negli 11 comuni dell’accordo.