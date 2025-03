VIDEO-FOTO/ Buonopane da Piantedosi al Viminale: “Solidarietà al consigliere Mazzariello”

Il presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane ha partecipato questa mattina al Viminale, in qualità di delegato dell’Unione delle Province d’Italia alla riunione dell’Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali presieduta dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Il presidente della Provincia di Avellino Buonopane ha portato all’attenzione dell’Osservatorio anche i recenti fatti avvenuti ai danni del consigliere provinciale Franco Mazzariello. Queste le sue dichiarazioni: “Quello degli atti minatori nei confronti degli amministratori locali è un fenomeno di estrema attualità, anche nella nostra provincia. Di fatto i recenti accadimenti ci preoccupano, sarà occasione anche per parlarne qui direttamente al tavolo. Ne prendo parte come delegato della Unione delle Province d’Italia, perché nominato direttamente da parte del presidente dell’Upi Gandolfi. Sarà l’occasione per parlare di questo fenomeno, che anche nella nostra provincia e anche alla luce degli accadimenti ultimi che hanno riguardato il consigliere Mazzariello, presidente del consiglio comunale di Atripalda, nonché consigliere Provinciale al quale va la mia solidarietà così come quella di tutto il Consiglio provinciale”.