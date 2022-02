VIDEO-FOTO/ Avellino, sospeso aperitivo no vax a Piazza Libertà

Non possono accedere a bar e ristoranti per via del green pass, così hanno deciso di “apparecchiare” sulle sedute e i gradini in marmo di Piazza Libertà, nel pieno centro di Avellino.

Un vero e proprio apericena all’aperto quello che stava andando in scena ieri sera nel capoluogo irpino, con tanto di tovaglie, bibite e stuzzichini vari.

A sospendere i festeggiamenti, ancor prima che cominciassero, l’arrivo di Polizia e Vigili Urbani, in quanto trattasi comunque di iniziativa non autorizzata e volta a creare assembramenti vietati dalla vigente normativa anti-Covid.

Qui per vedere il video