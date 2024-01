VIDEO/ “Festa e Centrodestra la stessa cosa, noi con De Maio nel campo giusto”. Amministrative, parla Gubitosa

“Festa e il Centrodestra rappresentano la medesima offerta politica, noi del Movimento 5 Stelle stiamo nel ‘campo giusto’ con l’avvocato Benny De Maio come candidato sindaco”. Lo dichiara l’onorevole Michele Gubitosa, vicepresidente nazionale dei pentastellati, questo pomeriggio all’Hotel De La Ville di Avellino per l’assemblea provinciale del movimento che all’ordine del giorno ha proprio le elezioni amministrative di questa primavera.

In città, il Movimento 5 Stelle ha scelto di riproporre il modello del Conte 2, quello che per intenderci alle comunali di Foggia ha portato alla vittoria Maria Aida Episcopo, sostenuta da Pd, M5s, Azione e Sinistra. “Con questo formato abbiamo già vinto le elezioni anche in situazioni complicate” motiva Gubitosa. Poi su De Maio: “Persona stimata e professionista serio e affermato, non abbiamo alcun problema ad appoggiare profili come il suo”.

Infine le stoccate all’attuale primo cittadino del capoluogo e al Centrodestra: “Sappiamo fin da subito che rappresentano un’unica coalizione – scandisce il Vicepresidente M5s -. I cittadini avellinesi avranno quindi la nostra offerta contro il loro ‘campo Santo’. Da quel che sappiamo ci sarà già una lista di Centrodestra che sosterrà l’attuale fascia tricolore al primo turno, poi l’appoggio sarà totale al ballottaggio”.