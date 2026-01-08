VIDEO/ Europa e Irpinia a confronto. In città l’eurodeputato Della Valle

Si è svolto nel pomeriggio, presso il Circolo della Stampa di Avellino, l’incontro dal titolo “Europa e Territori. Incontro di ascolto e confronto”, promosso con l’obiettivo di mettere in dialogo istituzioni, associazioni e rappresentanti del territorio sui temi dello sviluppo locale e del rapporto con l’Europa.

Dopo i saluti introduttivi di Sara Spiniello, rappresentante del Gruppo Territoriale M5S Avellino, si sono susseguiti numerosi interventi che hanno arricchito il dibattito. Hanno preso la parola Danilo Della Valle, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Antonio Spiniello, sindaco di Grottolella, Giovanna Perna, presidente dell’associazione Il Lampione della Cantanata, e Pasquale Luca Nacca, presidente dell’associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia.

Sono intervenuti inoltre Alfredo Riccio, rappresentante degli interessi animalisti a Montecitorio, Giulio De Angelis, vicepresidente nazionale Federcomadest, Pietro Caterini, dirigente scolastico, Virgilio Caivano, del Coordinamento nazionale Piccoli Comuni Italiani, Antonio Dello Iaco, vicepresidente di Legambiente Avellino, e Teobaldo Acone, ambasciatore Città del Vino.