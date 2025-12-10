VIDEO/ Emergenza idrica, sindaci a Roma ricevuti dal Sottosegretario Ferrante

A seguito del sit-in di questa mattina presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, i sindaci irpini e del Sannio sono stati ricevuti dal Sottosegretario Tullio Ferrante.

Due le richieste nel documento sottoscritto dalle fasce tricolori: l’istituzione di un fondo economico finanziario destinato al rifacimento delle reti e l’istituzione di una struttura commissariale che affianchi l’Alto Calore con poteri di deroga e di accelerazione di spesa rispetto alla progettazione e alle opere civili.

Sindaci presenti: Sindaco di Ariano Irpino, Sindaco di Solofra, Sindaco di Pietradefusi, Sindaco di Calitri, Sindaco di Montoro, Sindaco di Atripalda, Sindaco di Conza della Campania, Sindaco di San Potito Ultra, Sindaco di Mercogliano, Sindaco di San Giorgio del Sannio e Sindaco di Montefredane.

Inoltre, in rappresentanza del Comitato Uniamoci per l’acqua sono stati presenti Bruno Riccio, Petrolio Domenico, Angelo Corvino, Enzo Costanza. Presente anche il Consigliere regionale Livio Petitto.