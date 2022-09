VIDEO/ Duro scontro in diretta tv tra Gubitosa e Toti

“Perché le Regioni hanno boicottato il Reddito di Cittadinanza non assumendo le persone nei Centri per l’Impiego nonostante il miliardo stanziato dal Governo?” Lo chiede il vicepresidente del M5S, Michele Gubitosa, al Governatore della Liguria Toti in diretta da Del Debbio.

Lo scontro finisce con una figuraccia di Toti che viene sbugiardato sui numeri ufficiali del Ministero del Lavoro elencati da Gubitosa in studio. Persino l’assessore al Lavoro della Giunta Toti ha confermato che delle quasi 300 assunzioni paventate da Toti solo 197 sono state realmente effettuate.

“Senza gli investimenti regionali nei centri per l’impiego – ha affermato Gubitosa – il sistema delle politiche attive non ha funzionato. È colpa loro se questa parte del Reddito ha avuto delle disfunzioni”.