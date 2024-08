VIDEO/ Due giorni di dibattiti, confronti e gastronomia a Casalbore

Due giorni di dibattiti, confronti e gastronomia a Casalbore: le DMO e il turismo del benessere al centro degli incontri.

Il 23 e 24 agosto, Casalbore ha ospitato due giorni di intensi confronti, dibattiti e convegni dedicati allo sviluppo turistico delle aree interne della Campania. L’evento, che ha visto la partecipazione di esperti del settore, rappresentanti istituzionali e imprenditori agricoli, ha messo in luce il ruolo cruciale delle Destination Management Organization (DMO) come strumenti di sviluppo turistico integrato.

Durante i convegni, uno dei temi principali è stato il turismo del benessere, un settore che sta guadagnando sempre più importanza nelle aree interne della Campania. Gli interventi hanno sottolineato come queste zone, spesso trascurate dai circuiti turistici tradizionali, possano diventare destinazioni di eccellenza grazie alle loro risorse naturali, culturali e gastronomiche.

Un altro tema centrale dell’evento è stato il ruolo delle imprese agricole nei piccoli comuni. Queste aziende non solo rappresentano un pilastro fondamentale dell’economia locale, ma sono anche custodi delle tradizioni e della cultura rurale che caratterizzano le aree interne. L’onorevole Maurizio Petracca, presente ai convegni, ha enfatizzato la necessità di sostenere queste imprese attraverso politiche mirate e investimenti:

Ai nostri microfoni, il sindaco di Casalbore Emilio Salvatore, l’onorevole Maurizio Petracca, il vicepresidente nazionale delle ACLI Antonio Russo e Giuseppe Pacifico, presidente regionale Terre della Campania,

L’evento non è stato solo un’occasione per discutere di turismo e sviluppo, ma anche un momento per celebrare la gastronomia e le tradizioni locali. Durante i due giorni, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di gustare piatti tipici della cucina irpina, preparati con ingredienti locali e seguendo antiche ricette.

Questo appuntamento a Casalbore ha dimostrato ancora una volta come le aree interne della Campania abbiano un enorme potenziale turistico e come il lavoro di squadra tra istituzioni, imprese e comunità possa fare la differenza nello sviluppo sostenibile del territorio.