VIDEO/Disagi in autostrada A16: lunghe code ai caselli

Diverse ore di disagi per gli automobilisti che questa mattina hanno avuto necessità di viaggiare in autostrada A 16. Lunghe code in uscita ai Caselli autostradali sia di Avellino Est che di Avellino Ovest.

Sembra si sia bloccato il sistema elettronico del casello e dunque sia impossibile pagare il pedaggio. Bloccato anche il varco con il telepass. Al momento però sul sito di Autostrade per l’Italia che, in genere, comunica traffico, percorsi e pedaggi in tempo reale, non vi è alcuna notizia.

In aggiornamento.