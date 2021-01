VIDEO/ Didattica in presenza: a Campo Genova riprende lo screening sul personale scolastico

Renato Spiniello – A Campo Genova prosegue lo screening sul personale scolastico in vista della ripresa in presenza dell’attività didattica prevista per lunedì 11 gennaio per le scuole dell’Infanzia e il primo biennio della Primaria.

Diverse le auto in coda al Covid Center del capoluogo per effettuare i test antigenici voluti dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Ordine dei Medici. Come indicato dall’assessore all’Istruzione Geppino Giacobbe i test su base volontaria per il personale scolastico sono iniziati già dal pomeriggio di ieri e proseguiti anche per la giornata odierna.

Il medico e consigliere comunale Franco Russo, presente come sempre a Campo Genova insieme al collega Elia De Simone, ha ricordato tuttavia che possono accedere ai tamponi rapidi anche tutti i cittadini e coloro che lavorano ad Avellino.