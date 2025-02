VIDEO/ De Luca “ritira” la flotta di autobus: “Senza la Regione Campania, Menarini avrebbe chiuso”

Cinque anni dopo, il governatore campano Vincenzo De Luca è tornato alla Menarini di Flumeri per la consegna virtuale di 63 nuovi autobus realizzati per la Regione Campania. “Questi veicoli fanno parte dei 1500 già prodotti”, ha spiegato il Presidente della Giunta Regionale, sottolineando che quando la sua amministrazione si è insediata “eravamo a quota zero: non c’era neanche una gara in corso, né un acquisto in programma, non c’era nulla”.

De Luca ha poi aggiunto: “Oggi possiamo vantare la flotta di mezzi su gomma più moderna d’Italia, con un’età media inferiore ai sei anni. I pochi veicoli che avevamo prima avevano tra i 18 e i 20 anni di anzianità”. I nuovi autobus, alimentati a gas, sono ecologicamente sostenibili e saranno in circolazione già nei prossimi giorni. “Senza le commesse della Regione Campania, Menarini avrebbe chiuso. Stiamo facendo un miracolo”, ha dichiarato il governatore.

All’evento hanno partecipato i lavoratori dell’azienda, i sindacati, i politici locali e l’amministratore di Menarini, Vittorio Civitillo. Quest’ultimo ha dichiarato: “Non siamo ancora arrivati alla normalità, ma siamo sulla buona strada. Avevamo previsto il ritorno alla normalità entro la fine del 2025, ma siamo molto più avanti rispetto alle previsioni”. Civitillo ha anche confermato che, con il partner cinese, è stato firmato l’accordo ma non ancora la cessione delle quote. “Finanziariamente, il sereno è tornato. L’azienda è totalmente risanata” ha però concluso.