VIDEO/ De Luca inaugura la nuova sede dell’Air. E sul Terzo Mandato: “Dare parola ai cittadini”

“L’Umbria è stata la prova fresca fresca di come quelle sul terzo mandato siano soltanto balle. Basta anche un solo mandato per essere mandati a casa”. Così il Presidente della Giunta Regionale Vincenzo De Luca che questa mattina è stato a Pianodardine per l’inaugurazione della la nuova sede di Air Campania. Solo la prima di altre tappe che vedranno nuovamente impegnato in Irpinia in questa settimana il governatore campano: al Polo Giovani di via Morelli e Silvati per la giornata conclusiva degli Stati Generali dell’Agricoltura e ancora all’azienda ospedaliera Moscati.

Un De Luca che marcia spedito verso la sua candidatura alle Regionali del 2025, del resto lo ammette lui stesso: “Non so se il centrosinistra sarà unito in Campania, ma so per certo quello che farò io. Lo so di sicuro”. E quello che farà il governatore sarà tentare il terzo mandato “nonostante il Pd” per parafrasare – tra l’altro – il titolo di un suo libro. “Decidano i cittadini – incalza ancora -. La presidente uscente dell’Umbria (Donatella Tesei, ndr) – ricorda – è stata sconfitta dopo un solo mandato, quindi dare la parola ai cittadini è il metodo giusto. Decidono i cittadini: uno, due, tre mandati ma sulla base di valutazioni di merito con un giudizio sull’attività di governo”.