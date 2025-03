VIDEO/ De Blasio rilancia e potenzia il Pronto Intervento Sociale: “Chiamateci, facciamo rete”

Forti dei 650 interventi richiesti in due anni, il Consorzio dei Servizi Sociali dell’Ambito A/5 rilancia e potenzia le attività del Pronto Intervento Sociale. Ai servizi già attivi nei 28 comuni di competenza, si aggiunge anche quello di mediazione culturale e linguistica. L’obiettivo è creare una rete per rispondere in modo più efficace ai bisogni del territorio. Per questo, il Consorzio lancia un appello alla comunità, invitando i cittadini a segnalare eventuali casi di bisogno al numero verde 800 592 418.

A lanciare l’appello è Carmine De Blasi, direttore del Consorzio, che afferma: “Alla luce del gran numero di interventi richiesti, vogliamo rilanciare e potenziare i servizi, rafforzando la presenza delle nostre unità di strada nei 28 comuni dell’ambito. Vogliamo farci vedere, conoscere e incontrare i cittadini. Inoltre, abbiamo potenziato i servizi di mediazione culturale e linguistica per facilitare anche la presa in carico dei cittadini stranieri presenti sul territorio. Il forte messaggio che vogliamo lanciare è di aiutarci a trovare le condizioni per un miglior benessere sociale. Quindi, collaborate: chiamateci anche se avete solo il dubbio che possiamo intervenire. Saremo noi a valutare se l’intervento è necessario, ma dobbiamo costruire una rete di partecipazione sociale.”

Il problema principale che emerge sul territorio, secondo il direttore del Consorzio, è la solitudine, soprattutto tra le persone anziane, ma non solo. “Spesso questa solitudine sfocia in depressione”, aggiunge De Blasi. “I nostri servizi sono pensati proprio per limitare questo fenomeno. Chiamare il Pronto Intervento Sociale è anche un modo per dire: ‘Ho bisogno di parlare con il vostro centro antiviolenza’, ‘Ho bisogno di un educatore o di uno psicologo’, ‘Ho bisogno di una consulenza legale gratuita.’ Noi siamo un ente pubblico e quello che eroghiamo è solitamente gratuito, perché è un diritto dei cittadini. Non facciamo cose straordinarie, ma facciamo qualcosa di fondamentale: garantire diritti ai cittadini. Oggi, ogni cittadino ha il diritto di vivere con dignità nel contesto in cui ha scelto di vivere, che può essere anche un piccolo paese di 400 abitanti”, conclude De Blasi.

Tra le novità del rinnovato servizio di Pronto Intervento Sociale del Consorzio A/5, ci sarà anche la “Stazione di Posta” di Serino. A spiegarne i dettagli è il presidente e sindaco di Serino, Vito Pelosi: “Sarà una struttura per l’accoglienza temporanea di persone bisognose, con mensa, docce e posti letto. Saranno accolte persone che necessitano anche di permanenza notturna o che incontrano difficoltà nell’accesso ai servizi quotidiani. Insomma, ogni servizio che una persona in difficoltà potrebbe non riuscire a ottenere, noi saremo pronti ad offrirlo”.