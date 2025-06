VIDEO/ D’Agostino sulla Curva Nord: “10mila non bastano, dobbiamo arrivare a 25mila”

“È una cosa già messa in cantiere: noi non siamo siamo pronti, di più. Appena ci consegnano lo stadio, siamo già pronti per le prove di carico e per tutte le procedure che servono per riaprire la Nord, perché nemmeno 10.000 bastano. Appena ci danno l’omologazione, siamo pronti per questo adeguamento, è in cantiere da tempo, dobbiamo arriva sotto ai 25mila”.

Il patron dell’Avellino Angelo Antonio D’Agostino si è detto pronto a intervenire per riaprire la Curva Nord già in questa stagione. Il presidente biancoverde lo ha affermato questa mattina in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova partenership che permetterà all’ente Provincia, rappresentato dal Presidente Rizieri Buonopane, di essere main sponsor dell’Avellino per la cifra di un milione di euro.

Sulle magliette biancoverdi dei Lupi in Serie B ci sarà dunque il marchio della Provincia sotto il claim “Paesaggi di vini”. “Uno slogan e un logo che raccontano l’Irpinia” ha dichiarato il numero uno di Palazzo Caracciolo.

Ovviamente D’Agostino non si è tirato indietro sull’argomento calciomercato: “Demme? Mi piace, è un calciatore importante, ma è ancora tutto da vedere. Dopo il ritiro di Rivisondoli continueremo ad allenarci in una località irpina, molto irpina” ha concluso il presidente biancoverde.