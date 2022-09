VIDEO/ Conte apre la campagna elettorale di Gubitosa: “M5S vera sorpresa di queste elezioni”

La carica dei 500 armati di bandiere e ombrelli sfida la pioggia intermittente di questa grigia domenica mattina per accogliere ad Avellino il Presidente del M5S Giuseppe Conte. L’ex Premier fa tappa per la seconda volta in città per aprire la campagna elettorale di Michele Gubitosa, Vice del Movimento e candidato alla Camera.

“Saremo la vera sorpresa di queste elezioni” aveva detto poco prima in conferenza stampa il deputato irpino Gubitosa. Entusiasmo davvero a 5 Stelle lungo Corso Vittorio Emanuele, dove tra gli applausi e i fiori della piccola Aurora non è mancata neanche la commozione.