VIDEO/ Consuntivo bocciato, Aquino (M5s): “Coerenza è fondamento della nostra azione politica”

AVELLINO- “Abbiamo dimostrato che il fondamento di qualunque azione politica è la coerenza. Essere chiari, parlare alla citta’, comprenderne le problematiche, risolverle stando sempre sul pezzo”. E’ quello che ha ribadito a nome del Movimento Cinque Stelle il consigliere comunale Antonio Aquino al termine del consiglio comunale che ha decretato la fine anticipata della consiliatura guidata da Laura Nargi. “Siamo pronti già da stasera a ripartire perché la città ha bisogno di una guida stabile. Sappiamo tutti che questo anno di commissariamento imporrà una stretta alla cintura, probabilmente potrebbe essere un momento di stallo ma anche un momento di ripartenza, visto che nell’ultimo anno, come chiaramente palesato, non si e’ badato neanche all’ordinario. Quindi vedremo nello sviluppo cosa accadra’”. E sulla seduta consiliare e l’epilogo aveva gia’ aggiunto: “Quello di oggi e’ un tassello che si e’ aggiunto perfettamente all’ insuccesso amministrativo che ha riverbero dall’ insediamento. Come ho detto anche in aula, se oggi tutto si e’ consumato sulla decisione del Rendiconto c’è una ragione precisa: in aula c’era un documento decisivo e strategico. Non si trattava di dare un semplice si o no alle proposte della maggioranza. Un documento che cristallizza quella che e’ stata l’ azione amministrativa Festa- Nargi, come e’ stato detto più volte per un buon sessanta per cento maturata durante l’ amministrazione Festa e per una restante parte da questa amministrazione che ormai è giunta al capolinea”. Come esce e cosa sarà del “Campo Largo”, per il consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle non ci sono dubbi:”Il Campo Largo e’ un progetto politico e come tutti i progetti politici subisce delle modifiche, anche delle varianti in corso d’ opera finalizzate a migliorarlo”.