VIDEO/ Cipriano: “Nargi vittima del tradimento eclatante e clamoroso di Festa”

“A far cadere Laura Nargi è stato il tradimento di Gianluca Festa e di quei consiglieri comunali che hanno voltato le spalle alla propria sindaca. Hanno scelto di chiudere questa pagina amministrativa. Noi siamo all’opposizione, ed è chiara la nostra coerenza”. Così Luca Cipriano, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale, al termine dell’assise che ha sancito la fine anticipata del mandato della sindaca Nargi, a soli tredici mesi dalle elezioni.

Ma per Cipriano, la responsabilità politica della caduta va chiaramente attribuita all’ex sindaco Gianluca Festa: “È stato lui, che da quando è protagonista della vita politica di questa città – cioè dal 2019 – ha paralizzato Avellino, tenendola legata alle sue vicende personali e giudiziarie”.

“Cosa farà Festa adesso non è affar nostro. Sono sicuro che ricomparirà in città sorridente, come se nulla fosse successo. Questo riguarda la sua morale, la sua coscienza e la sua concezione della politica. Noi, da domani, siamo impegnati nella costruzione di un progetto di centrosinistra serio e credibile per Avellino, alternativo a Festa. Cercheremo di riportare serenità e stabilità nella nostra città. Da domani ci sarà anche lui, Festa, che tenterà di riconquistare quello che definisce un trono, ovvero la poltrona di sindaco. E con sé porterà nuovamente problemi alla nostra comunità. Credo sia anche impegnato a spiegare alla città in merito alla lunga e complessa vicenda giudiziaria che ha investito Avellino e la sua amministrazione. Avellino merita rispetto, trasparenza e serenità.”

Cipriano ha poi espresso un pensiero personale nei confronti della ormai ex sindaca: “Solidarietà umana e personale a Laura Nargi per il tradimento subito e per i metodi di cui è stata vittima. È rimasta vittima del suo stesso sponsor, del suo stesso alleato. Vittima di un tradimento eclatante e clamoroso. È Gianluca Festa, ancora una volta, a mettere Avellino sul baratro.”