VIDEO/ Cinque anni per la cittadinanza italiana: boom di firme per il Referendum

Arci Avellino e Più Europa Avellino invitano i cittadini a sostenere il Referendum sulla Cittadinanza, che ha già raccolto oltre 450.000 firme , per aprire una nuova stagione di ampliamento dei diritti civili in Italia. La raccolta firme si concluderà il 30 settembre e per quel giorno dovrà aver raggiunto almeno 500.000 firme per essere presentata in Cassazione e poter quindi essere ammessa e sottoposta al voto degli italiani.

L’iniziativa mira a ridurre da 10 a 5 gli anni di residenza necessari per ottenere la cittadinanza italiana, riconoscendo i diritti di milioni di persone che vivono e lavorano nel nostro Paese da anni. La riduzione degli anni di residenza non comporterà il venir meno degli altri requisiti come la conoscenza della lingua italiana, il possesso negli ultimi anni di un consistente reddito, l’incensuratezza penale, l’ottemperanza agli obblighi tributari, l’assenza di cause ostative collegate alla sicurezza della Repubblica.

Stefano Kenji Iannillo, presidente dell’Arci Avellino, dichiara: “Il successo di questa raccolta firme dimostra che gli italiani sono pronti per un cambiamento. Personalità come Roberto Saviano, Zerocalcare e Alessandro Barbero hanno aderito all’iniziativa, ma sono i cittadini comuni a fare la vera differenza con il loro passaparola. Invitiamo tutti a firmare per un’Italia più giusta e inclusiva.”

Alfonso Maria Gallo di Più Europa Avellino aggiunge: “Questa proposta rappresenta un ‘ritorno al futuro’, ripristinando ciò che era la norma dal 1865 al 1992. Stiamo parlando di persone che sono già parte integrante del tessuto sociale italiano, che contribuiscono alla nostra economia e cultura. È giunto il momento di riconoscere pienamente il loro ruolo nella nostra società.”

Il referendum propone di: ridurre da 10 a 5 gli anni di residenza richiesti per la cittadinanza ai cittadini stranieri, estendere automaticamente la cittadinanza ai figli minori,allineare l’Italia agli standard dei maggiori paesi europei. Questa modifica permetterà a circa 2,5 milioni di persone di partecipare pienamente alla vita democratica del Paese, accedere ai concorsi pubblici e rappresentare l’Italia in eventi internazionali. Si può firmare accedendo a questa pagina https://referendumcittadinanza.it/ o sulla piattaforma del ministero a questo link: https://pnri.firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/1100000

Arci Avellino e Più Europa Avellino invitano tutti i cittadini a informarsi e a sostenere questa importante iniziativa per un’Italia più forte e unita. Insieme lavoreranno al raggiungimento delle firme e all’apertura di una stagione referendaria nella prossima primavera in grado di ampliare i diritti e radicare la democrazia nel nostro paese.