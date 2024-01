VIDEO/ Cgil, M5s e associazioni in piazza per dire no all’Autonomia Differenziata

Cgil, Movimento 5 Stelle e tutte le associazioni della Rete Avellino Partecipa (Costituzione la Via Maestra – ACLI Avellino, ANPI Provinciale, ARCI Provinciale Avellino, AUSER Avellino, Comunità Accogliente Mercogliano, LAIKA, FLC CGIL) in piazza per dire no all’autonomia differenziata.

Il sit-in proprio nel giorno in cui in Senato inizia l’esame del DDL Calderoli. “Diciamo no a questo disegno di legge perché è l’ennesimo schiaffo tirato al Meridione e ai cittadini del Sud” tuona il consigliere regionale pentastellato Vincenzo Ciampi. “Mi dispiace che un noto, quasi concittadino, come Sabino Cassese abbia cambiato idea profondamente rispetto a qualche anno fa” aggiunge il segretario della Cgil Franco Fiordellisi.