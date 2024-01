VIDEO/ Caso Manzo, il figlio Francesco: sono fiducioso, siamo al termine di questa storia

“Sei grande, dici la verità.” È un sorta di appello che Francesco Pio Manzo, figlio del settantaduenne Domenico Manzo, ha rivolto uscendo dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, ai microfoni di TV e siti, al termine della sua audizione davanti ai militari della Sezione Operativa della locale Compagnia. Si riferisce a qualcuno che sa; tuttavia, l’impressione è che, dall’esame durato più di un’ora negli uffici di Via Brigata, siano emersi anche alcuni sospetti significativi, che hanno fatto parlare Francesco di un momento finale in questa storia che va avanti ormai da tre anni.

“Sono contento di stare qui, anche perché ho sempre detto tutta la verità e non ho nulla da nascondere.” Non è stato possibile rappresentare nel dettaglio cosa abbiano chiesto i militari al giovane, a causa delle esigenze di segretezza investigativa. Tuttavia, Francesco ha confermato che ancora una volta gli orari della sera di gennaio 2021 sono stati al centro dell’interrogatorio davanti ai militari dell’Arma. Il giovane ammette di avere ancora qualche difficoltà con gli orari, ma c’è fiducia nel lavoro svolto da Procura e Carabinieri. “Siamo al termine,” afferma Francesco, sollevato dall’esame a cui si è appena sottoposto, anche se ammette che “non ce la facciamo più, sia io che mia sorella, ma lo faccio per mio padre; vogliamo tutta la verità.” E chi conosce questa verità? I suoi amici? “Il vero appello lo devono fare loro,” spiega Francesco, “dicendo tutta la verità; inutile girarci intorno.” Siamo ad una svolta? Le prossime ore saranno decisive.