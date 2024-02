VIDEO/ Caso Manzo, Alfonso Russo in Procura: “Assolutamente tranquillo, risponderò al pm”

“Io assolutamente tranquillo e pronto a rispondere a tutte le domande che mi verranno poste dagli inquirenti”. Così Alfonso Russo, uno degli indagati del caso Manzo, l’operaio scomparso del nulla a Prata Principato Ultra ormai tre anni fa, prima di essere interrogato in Procura.

Ad accompagnare il 29enne di Grottolella il suo legale di fiducia, l’avvocato Palmira Nigro, che aggiunge: “Alfonso è pronto a rispondere alle domande dei pm, ma non c’è nessuna informazione in suo possesso che consentirà di risolvere il caso perché estraneo. Le parole di Francesco Manzo? Non mi sembra ci siano riferimenti al mio assistito”.