VIDEO/ Caro benzina, Sibilia contro la speculazione: “Dal Governo misure per calmierare i prezzi”

“La speculazione sui prezzi della benzina è cominciata prima del conflitto, infatti sono allo studio misure in grado di calmierare i prezzi. Da un lato la speculazione, perché più di quello non è, deve fermarsi; dall’altro dobbiamo fare gruppo in Europa per incidere di più per ottenere prezzi d’acquisto più bassi. Le accise? E’ chiaro che incidono moltissimo sull’espetto economico del nostro Paese”.

Lo ha affermato questa mattina il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, intervenuto questa mattina al centro ucraino di Avellino dove ha consegnato un carico di farmaci destinato al popolo ucraino.