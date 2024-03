VIDEO/ Carcere di Bellizzi, j’accuse dei sindacati: “Penitenziario abbandonato a sé stesso”

“Un penitenziario abbandonato a sé stesso, in cui l’amministrazione penitenziaria non riesce a trovare soluzioni adeguate e dove a farla da padrone sono le gang criminali. Tutto questo a discapito della Polizia Penitenziaria”.

E’ il durissimo j’accuse di Leo Beneduci, segretario generale dell’Osapp, in visita questa mattina al Carcere di Bellizzi Irpino accompagnato da altri esponenti del sindacato e dal consigliere nazionale dell’Osapp Emilio Fattorello. “C’è una carenza organica oggettiva” aggiunge quest’ultimo, evidenziando la mancanza di personale operativo e sottolineando come manchino 120 unità di personale operativo in sostituzione di quello impiegato altrove.