VIDEO/ Camminata Rosa da dieci e lode: Avellino prima in Campania nella lotta ai tumori al seno

Camminata Rosa da dieci e lode. The Power of Pink si prepara a partire da Mercogliano per raggiungere Avellino il prossimo 8 settembre con l’obiettivo unico quello di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione. Il percorso sarà più o meno lo stesso delle precedenti edizioni: si partirà da Viale San Modestino per raggiungere non più il Duomo di Avellino ma la parrocchia di Rione Mazzini. Al termine della celebrazione eucaristica il cielo si colorerà come di consuetudine di rosa.

A presentare, come sempre, quest’edizione è Carlo Iannace, primario della Breast Unit del Moscati e fresco di grazia concessa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La marcia rosa sarà dedicata a al medico irpino Celestino Grande, scomparso lo scorso 22 giugno. “Ha sempre creduto nella prevenzione” sottolinea Iannace, che poi annuncia un’altra novità: “Stiamo cercando di portare ad Avellino il giglio della prevenzione di Nola, realizzato durante la festa dei gigli”.

Ad affiancare Iannace l’oncologo di fama mondiale Cesare Gridelli, direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia e dell’Unità operativa di Oncologia del Moscati. “Ci tengo a porre l’attenzione sul grande lavoro svolto dalla Breast Unit, dal dottor Iannace e da tutto il GOM (il Gruppo multidisciplinare della mammella termoscatica, ndr). Stando ai dati ufficiali la Breast Unit del Moscati è la prima nella nostra regione, superando il Pascale per numero di interventi per carcinoma della mammella con ben 455 interventi. Sono dati enormi, già in aumento rispetto al 2022, e la previsione per il 2024, basata su questi primi mesi, è di un ulteriore incremento. Sono dati molto, molto importanti”, conclude Gridelli.

All’evento di presentazione dell’iniziativa presente anche la sindaca Laura Nargi, oltre al primo cittadino di Mercogliano Vittorio D’Alessio e a quello di Pietrelcina Salvatore Mazzone.