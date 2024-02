VIDEO/ Buonopane al sit-in a Roma per IIA: “Coinvolgere il territorio sulla scelta dei privati”

C’era anche il presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane davanti al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per sostenere i lavoratori della IIA di Flumeri e di Bologna insieme alla sigle sindacali.

“Era importante essere presenti” ha tenuto a rimarcare Buonopane “per far sentire la voce dell’Irpinia. La vertenza della IIA non è quella di un’azienda ma di un intero territorio. Il Governo deve ascoltare queste rivendicazioni. Quindi va bene la possibile cessione di quote azionarie da parte del pubblico. E’ però opportuno scegliere un privato che voglia fare impresa e industria in provincia di Avellino”.

Per circa un’ora Buonopane si è confrontato insieme ai sindacati con i rappresentanti del Ministero, alcuni dirigenti e ha spiegato alla fine dello stesso tavolo di confronto che “sono state rappresentate dalle sigle sindacali una serie di osservazioni ai rappresentanti del Ministero, rispetto alla necessità che il pubblico non abbandoni l’azienda e se ciò dovesse accadere, prima di individuare un ulteriore partner privato questa scelta sia condivisa e miri a trovare un privato che sia capace di rilanciare l’azienda”.