VIDEO/ Bruce Springsteen dona la sua armonica a una bambina irpina

Un sogno realizzato, un gesto semplice ma dal valore immenso: Bruce Springsteen, il leggendario “Boss”, ha donato la sua armonica a una bambina di otto anni, Gioia, originaria di Santa Paolina, durante il concerto del The Land of Hope & Dreams Tour allo Stadio San Siro di Milano, lo scorso 3 luglio.

«Ce l’ha fatta!» ha esclamato con emozione mamma Serena De Guglielmo, raccontando la magica serata vissuta insieme alla figlia e al marito Michele. La famiglia, grande fan di Springsteen, non si perde un concerto del rocker americano. Un legame profondo quello tra la musica del Boss e la piccola Gioia, che – come ha raccontato la madre – ha ascoltato Thunder Road sin da quando era nel grembo materno: «Era la sua ninna nanna preferita».

Durante il concerto, Gioia ha attirato l’attenzione del suo idolo con un cartello scritto di suo pugno: “Could I have your harmonica?” (Posso avere la tua armonica?). E Bruce non ha deluso: verso la fine dello show, durante Tenth Avenue Freeze-Out, l’ha notata, le ha sorriso, ed è sceso dal palco per donarle proprio la sua armonica a bocca.

«Sul suo viso c’era uno sguardo dolcissimo che ci ha davvero commossi», ha raccontato mamma Serena. Un momento indimenticabile, che ha coronato il sogno di una bambina e ha regalato un ricordo indelebile a una famiglia che vive la musica come parte integrante della propria vita. L’armonica, simbolo di un legame unico tra artista e fan, sarà custodita con cura come un prezioso tesoro.