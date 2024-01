VIDEO/ Blitz dei Carabinieri in un club privé: scattano sanzioni e denunce

I Carabinieri della Stazione di Forino, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino, del Nucleo Operativo del Gruppo Tutela del Lavoro di Napoli, del Nucleo Anti Sofisticazione e Sanità di Salerno nonché del Nucleo Operativo della Compagnia di Baiano, hanno proceduto all’ispezione di un “club privè”.

Agli esiti del controllo effettuato, i militari hanno rivelato due violazioni penali in materia di salute, igiene e sicurezza sui luoghi del lavoro deferendo nel contesto in stato di libertà una persona e comminando sanzioni amministrative per un valore complessivo di oltre 2.700 euro e violazioni penali per un ammontare di circa 16.500 euro.

L’accesso ispettivo ha permesso di controllare le posizioni di una decina di associati.

Nel corso dell’attività i Carabinieri hanno proceduto al controllo di una persona all’esterno del locale, mentre era in possesso di uno spinello preparato con marjuana. Sostanza stupefacente sottoposta a sequestro e l’assuntore segnalato all’U.T.G. di competenza ai sensi dell’Art. 75 del DPR 309/90.