VIDEO/ Avellino si prepara al Capodanno in piazza con Venditti e Luchè. Luongo: “Ci aspettiamo grande partecipazione”

“In queste festività natalizie stiamo assistendo a una partecipazione e un entusiasmo straordinari, un segnale positivo sia per l’amministrazione che per la città. Ci stiamo preparando ad accogliere il Capodanno in piazza, un evento di grande rilevanza che prenderà il via prima della mezzanotte con l’esibizione di Antonello Venditti seguita da quella di Luchè”. Lo ha dichiarato entusiasta l’assessore agli Eventi del Comune di Avellino Stefano Luongo.

Il cartellone promosso dall’amministrazione per celebrare le festività natalizie lungo le principali strade della città sta riscuotendo un notevole successo e raggiungerà il suo apice con l’evento atteso il 31 dicembre in Piazza Libertà, dove si esibiranno Venditti e Luché.