VIDEO/ Avellino e la mobilità, si attende l’Autostazione per dare il via alla rivoluzione

Avellino pronta alla svolta mobilità. Si attende la consegna dell’Autostazione (che potrebbe essere attivata per settembre), per riprogrammare la mobilità sia dell’urbano che dell’extraurbano, tenendo conto della Metro Leggera e delle diverse ipotesi sui terminal in campo.

Dopo il sopralluogo dell’Air a via Fariello, il sindaco Gianluca Festa ha provato a fare chiarezza: “L’Autostazione sarà strategica – ammette – tuttavia non sarà il vero cuore della città, in quanto il trasporto extraurbano che viene dalla parte est dovrà fermarsi a Borgo Ferrovia e da lì arrivare in centro utilizzando la Metro Leggera altrimenti non avrebbe senso un trasporto a basso impatto ambientale”.