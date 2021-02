Attualità In Evidenza Primo Piano VIDEO / Aumentano i casi di autismo in Irpinia: la sfida della diagnosi precoce e della formazione 25 Febbraio 2021

Alfredo Picariello – Con un aumento abbastanza esponenziale dei casi di autismo in Irpinia negli ultimi dieci anni, crescono di pari passo un serie di necessità per le famiglie e per i soggetti che soffrono di questo disturbo. E si moltiplicano anche le occasioni di lavoro. L’approccio con persone più deboli di noi deve essere qualificato e deve essere portato avanti da chi acquisisce importanti competenze.

Ci sono una serie di sfide da affrontare, fondamentali sono una diagnosi precoce della malattia ed una formazione adeguata per chi intende rapportarsi a questo mondo. In Irpinia ci sono professionalità molto importanti in questo settore, spesso poco conosciute e valorizzate.

Un incontro fortunato, in tal senso, è stato quello tra “Ad Astra”, centro di riabilitazione di Sirignano, ed “Espansione srl”. Nasce così la terza edizione del corso “Tecnico del comportamento”, formazione per la certificazione di Rbt. Per un corso così prestigioso, è stato scelto un coordinatore scientifico altrettanto importante, ovvero il professore Francesco Di Salle.