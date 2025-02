Attorno al Focarone di San Modestino Avellino ritrova il senso di comunità

“Da qualche anno, la giornata dedicata ai Santi patroni Modestino, Fiorentino e Flaviano è tornata a rappresentare un momento di straordinaria comunione per tutti noi avellinesi. In questo giorno, la città si riscopre comunità e celebra il proprio senso di appartenenza, la propria identità più profonda e ancestrale, l’amore universale e la vittoria della luce ancora una volta sulle tenebre. E lo fa attraverso i riti e le tradizioni che ci tengono uniti attorno al focarone di San Modestino in piazza Duomo. Il 14 febbraio è la festa di tutta la città, quindi auguri a tutti noi. Auguri, Avellino.”

Così ha dichiarato la sindaca di Avellino, Laura Nargi, durante la partecipata messa che si è tenuta stamane nella Cattedrale in onore di San Modestino, patrono della città. L’amministrazione comunale ha organizzato una serie di eventi in centro città per queste due giornate, con l’obiettivo di stimolare anche una ripresa economica.

“Quello che auguro agli avellinesi in questa giornata,” ha aggiunto la sindaca, “è di ritrovare il cammino della serenità e di avere un forte senso di comunità tra di noi. Questo è quello che auguro oggi, ma auguro anche una ripresa ai nostri commercianti, perché dobbiamo riprenderci anche economicamente.”